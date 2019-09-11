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SON DAKİKA | TFF takım listelerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da o isimler yok…
Galatasaray

SON DAKİKA | TFF takım listelerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da o isimler yok…

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin resmi A takım kadrolarını yayınladı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamazken Galatasaray'da Martin Linnes kadro dışı kaldı.

11 Eylül 2019 11:44

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu sezon kadrosunda yer alan oyuncuların listesini resmen açıkladı.

Açıklamaya göre, Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Galatasaray’da Martin Linnes kadro dışında kalan isimler oldu.

TFF’den yapılan duyuruda; “2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF.ORG’da yayınlandı.” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY’IN KADROSU İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR’UN KADROSU İÇİN TIKLAYIN

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Son güncelleme 11:47 | 11 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray Martin Linnes mehmet ekici tff trabzonspor
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