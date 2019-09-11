Son dakika! Süper Lig’de 4.hafta hakemleri açıklandı…

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Eylül’de; TFF 1. Lig 4. hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Eylül’de; TFF 2. Lig 3. hafta maçları 14 ve 15 Eylül’de; TFF 3. Lig 3. hafta maçları 14 ve 15 Eylül’de; Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme Turu maçları 10, 11 ve 12 Eylül’de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

Galatasaray – Kasımpaşa ( Ali Palabıyık)

Gazişehir FK – Beşiktaş (Halil Umut Meler)

Trabzonspor – Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

Alanyaspor – Fenerbahçe (Halis Özkahya)