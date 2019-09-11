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Son dakika! Süper Lig’de 4.hafta hakemleri açıklandı…
Futbol

Son dakika! Süper Lig’de 4.hafta hakemleri açıklandı…

Spor Toto Süper Lig'de 4.hafta hakemleri açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 9 maçta görev alacak hakemler listelendi.

11 Eylül 2019 11:43

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Eylül’de; TFF 1. Lig 4. hafta maçları 13, 14, 15 ve 16 Eylül’de; TFF 2. Lig 3. hafta maçları 14 ve 15 Eylül’de; TFF 3. Lig 3. hafta maçları 14 ve 15 Eylül’de; Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme Turu maçları 10, 11 ve 12 Eylül’de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

Galatasaray – Kasımpaşa ( Ali Palabıyık)

Gazişehir FK – Beşiktaş (Halil Umut Meler)

Trabzonspor – Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)

Alanyaspor – Fenerbahçe (Halis Özkahya)

Son güncelleme 11:46 | 11 Eylül 2019
4. hafta beşiktaş Fenerbahçe galatasaray haftanın hakemleri hakem süper lig trabzonspor
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Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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