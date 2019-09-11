Şenol Güneş: Nifak tohumu ekmeye çalışanlar oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Moldova’yı 4-0 yendiğimiz karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Güneş, Andorra maçı sonrasında yapılan eleştirilere cevap niteliğinde ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adamın sözleri şöyle;

“Herkes dışarıdan her şeyi görebiliyor. Bazıları kötü bazıları iyi görebiliyor. Futbol kayıpları ve kazançları olan bir oyun. İyi günde kötü günde beraber olalım, şiddeti ve nefreti bir kenara atalım dedik. EURO 2020’ye gitmek istiyoruz. İzlanda mağlubiyeti var. Bu sezona başlarken oyuncularımızın form grafiği tam oturmamışken kazanmak iyiydi. Andorra ve Moldova maçlarından 6 puan bekliyorduk ve 6 puan aldık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak tohumu ekmeye çalışanlar oldu. Bu bize yakışmaz.

Türkiye zirvede Fransa`yla yalnız kaldı! UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu güncel puan durumu ve kalan maçlar! Türkiye, Moldova`yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu`nda 15 puanla Fransa ile zirvede yalnız kaldı. İşte grubumuzda Türkiye`nin, Fransa`nın ve İzlanda`nın kalan maçları ve Türkiye`nin grubunda güncel puan durumu. İlgili Haberi Oku

Daha farklı skor olabilirdi. Oyun başında daha durgunduk. Gollerden sonra güvenimiz de pas yüzdemiz de arttı. Pas yüzdemiz artında ne kadar kaliteli olduğumuzu gösterdik. Tüm futbolcular oynamak istiyor ama öyle bir takım yok. Bu takımda oynayan, oynamayan, dışarıda kalan herkes çok yetenekli. İyi bir jenerasyon yakaladık, önümüz açık. İnşallah bundan sonraki turnuvaların hepsinde yer alabiliriz.

Milli Takım, herkesin Milli Takım’ı! Benim üzerimden Milli Takım’a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz.”