Mehmet Ekici kimdir? Mehmet Ekici kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Mehmet Ekici futbola, 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımında başladı. Uzun yıllar Almanya’da futbol eğitimi alan Ekici, ilk olarak 2007-08 sezonunda Bayern Münih II takımına yükselerek dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. İşte Mehmet Ekici hakkında merak edilenler…

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

Mehmet Ekici 25 Mart 1990, Münih, Fenerbahçe’de forma giyen Türk orta saha futbolcusu.

Mehmet Ekici futbola, 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımında başladı. 1997’de FC Bayern München’in altyapısına geçti. 2007’ye kadar takımın çeşitli genç takımlarında forma giydi. 2006-07 sezonunda U-17 takımıyla önce Güney grubu şampiyonu sonra da Almanya şampiyonu oldular. 2007-08 sezonunda ise Bayern Münih’in U-19 takımında yer aldı. Güney liginde üçüncü olurlarken, Ekici 19 maçta 13 gol kaydetti.

Bayern Münih II 2007-08 sezonunda Bayern Münih II takımına yükseldi. Yerel Lig olan Regionalliga Süd’de forma giymeye başladı. İlk maçına 18 yaşına 5 gün kala çıktı. 2007-08 sezonunda ise U-19 takımına yükseldi ve gayet başarılı bir performans gösterdi. U-19 takımıyla ligi 3. bitirdiler ve Mehmet Ekici çıktığı 19 maçta 13 gol attı. Bu sezonda zaman zaman Bayern Münich 2 takımıyla maçlara çıktı. 2008-09 sezonunda ise ligdeki format değişikliği ile 3. Liga’da oynamaya başladılar.

Bayern Münih II, ligde 5. olurken, Ekici 38 maçın 32’sinde forma giymeyi başardı. Özellikle ligin ilk haftaları çok etkili oldu. İlk maçında Thomas Müller ve Ekici attığı gollerle takımlarının lige galibiyetle başlamasına sebep oldular. İlk 7 haftada 4 gol kaydeden Ekici, sezonu 6 golle kapadı. 2009-10 sezonunda daha etkili bir performans gösteren Ekici, 29 maçta 12 gol kaydetti. O sezon ikinci takımı teknik direktörü olan Mehmet Scholl ile birlikte özel çalışmalar yaparak kendini geliştirdi.

Bayern Münih

2008-09 23 Temmuz 2008’de Bayern Münih teknik direktörü Jürgen Klinsmann, Borussia Dortmund ile oynanan gayri resmi DFL-Supercup finalinde Ekici’yi 71. dakikada Hamit Altıntop’un yerine aldı. Böylece Ekici, resmi olmasa da ilk kez Münih forması giymiş oldu. Oyuna girdikten 2 dakika sonra da Münih’in golünü kaydetti. Bayern Münih maçı 2-1 kaybetti.

2009-10 2009-10 sezonunun devre arasında Ekici, Bayern Münih ile Dubai’deki antremanlara katıldı. 1 Şubat 2010’da Münih’le olan anlaşmasını 30 Temmuz 2011’e kadar uzattı. Sezon içinde zaman zaman A takımla çalışmalara katılsa da daha sonra takım arkadaşları David Alaba ve Diego Contento ile birlikte rezerv takımda maça çıkmaya başladılar. Bayern Münih’in 2008–09 ve 2009–10 sezonlarındaki UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.

1. FC Nürnberg

2010-11 2010-11 sezonuyla birlikte daha çok forma şansı bulacağını düşündüğü için İlkay Gündoğan’ın da formasını giydiği 1. FC Nürnberg’e Temmuz 2010’da kiralık gönderildi. 15 Ağustos 2010’da oynanan ilk resmi maçı olan Almanya Kupası maçında 60. dakikada oyuna girip bir gol kaydetti. 21 Ağustos 2010’da ise Borussia Mönchengladbach karşısında ilk 11’de forma giyerek ilk kez Bundesliga’da oynadı. Ekici, maçta 73. dakika forma giydi. 2 Ekim’de Schalke 04’ü 2-1 yendikleri maçta ise galibiyeti getiren golün asistini yaptı. Burada herkesin takdirini kazanan ve Avrupa piyasasında adından söz ettirecek bir performans sergileyerek çıktığı 36 maçta 4 gol atıp 11 asist yaptı.

Werder Bremen

2011-12 18 Mayıs 2011 günü Mehmet Ekici 2011-12 sezonundan başlayıp 2015 yılına kadar süren sözleşmeyi 5.000.000 € bonservis bedeli karşılığında imzalamıştır. Taraftarları tarafından yeni Mesut Özil lakabı alan Ekici, Bremen kariyerine Almanya Kupası maçı olan 1. FC Heidenheim 1846 karşılaşması ile başladı, ancak rakiplerine elendiler. Aralık ayında geçirdiği sakatlığa kadar 14 maçın hepsinde forma giydi. Bremen’deki ilk golünü eski takımı 1. FC Nürnberg’e attı. Bremen'deki ilk sezonu olan 2011-2012 sezonunda toplam 22 resmi maçta forma giyen Mehmet, 1 gol attı, 4 asist yaptı.

2012-13 2012-13 sezonuna ise geride bıraktığı sezonun etkileri ile başladı. Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamadı. 2011-12 sezonunun ardından büyük bir çıkış yakalayan mevkidaşı Aaron Hunt Mehmet’in formasını kaptı. Hunt o sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı. Mehmet Ekici ise 9 maçta 2 gol atarak sezonu tamamladı. Aynı zamanda Mehmet Ekici sezonun sonlarına doğru yaşadığı sakatlık ile formadan uzak kaldı.

2013-14 2013-2014 sezonunda ise Mehmet Ekici SV Werder Bremen adına artık gözden düştü ve verilen son şansları da değerlendiremeyince takımdan ayrılması kaçınılmaz oldu. Bazı maçlarda kadro dışı kaldı. Werder Bremen'e geldiği ilk sezonları kötü performans gösterse bile dönemin hocası Thomas Schaaf tarafından kendisine hep kredi verildi. Fakat 2013-14 sezonuyla takımın başına geçen Robin Dutt tarafından kredisi pek fazla olmadı. Şans verildi, fakat Mehmet Ekici iyi değerlendiremeyince ayrılık kaçınılmaz oldu sezonu 11 maçta attığı 1 golle tamamladı ve satış listesine çıkartıldı.

Trabzonspor

2014-17 2014-15 transfer döneminde kulübünün satış listesine çıkan Mehmet Ekici, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da gündemine gelse de 15 Ağustos 2014 günü 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’a transfer oldu.Trabzonspor’da skora ilk katkısını Mersin İdman Yurdu’yla oynanan maçta 2 asist yaparak sağladı. İlk golünü 1 Kasım 2014’te Akhisar Belediyespor deplasmanında attı.Şu anda ligde 5 frikik golü atan Ekici, Selçuk İnan,Mehmet Topuz,Gökçek Vederson ve Pierre van Hooijdonk gibi frikik ustalarının rekoruna ortak oldu. Oynamış olduğu etkili futbol ile UEFA’nın resmi sitelerinde David Beckham ile frikik konusunda kıyaslandı.

Fenerbahçe

2017- Fenerbahçe 5 Haziran 2017 günü Mehmet Ekici ile anlaştığını açıkladı. Sarı lacivertli forma ile şu ana kadar 36 maça çıkan Mehmet Ekici 5 gol, 3 asist ile oynadı.

Millî takım kariyeri

Almanya Ekici, 2007’de Güney Kore’de düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası için Almanya U-17 kadrosuna çağrıldı. Grup maçlarından Trinidad ve Tobago ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi. Almanya, turnuva sonunda Dünya üçüncüsü oldu. 25 Eylül 2007’de Ruanda ile oynanan hazırlık maçında ilk ve son kez Almanya U-18 formasını giydi. Almanya, Ruanda’yı 3-1 yenerken, Ekici de 2 gole imza attı.

4 Eylül 2008’de de Çek Cumhuriyeti’ne karşı hazırlık maçında Almanya U-19 formasını giydi. 9 Ekim 2009’da U-20 formasını giymeye başlayan Ekici, İsviçre’ye bir gol kaydetti. Toplamda 4 kez U-20 forması giymiş oldu. Eylül 2010’da Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde teknik adam Rainer Adrion tarafından Almanya 21 yaş altı millî futbol takımına ilk kez çağrıldı. Çek Cumhuriyeti ve Norveç’e karşı forma giyerek U-21 formasını da giymiş oldu.

Türkiye Ekici, 29 Ekim 2010 tarihinde millî takım seçimini Türkiye’den yana kullanmıştır. 17 Kasım 2010’da Hollanda’ya 1-0 kaybedilen müsabakada 62. dakikada oyundan çikan Burak Yılmaz yerine oyuna girdi ve ilk sefer millî takım formasını giydi.2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üç maçta forma giydi ancak Türkiye şampiyonaya katılamadı.

Ekici, Türkiye A Milli Takımı ile 12 maçta sahaya çıktı ancak takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

SON DAKİKA | TFF takım listelerini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray`da o isimler yok... Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin resmi A takım kadrolarını yayınladı. Fenerbahçe`de Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamazken Galatasaray`da Martin Linnes kadro dışı kaldı. İlgili Haberi Oku