MAÇ SONUCU | Avustralya 82-70 Çekya | FIBA Dünya Kupası

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Avustralya, Çekya’yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi. Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya’nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi.

Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.

Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya’nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya’da Patrik Auda’nın 21 sayı ve Tomas Satoransky’nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dünya Kupası’nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8’incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek. Öte yandan Çekya’nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.

SON DAKİKA MAÇ SONUCU | ABD Fransa 79-89 | Rüya bitti! FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında `Rüya Takım` ABD, Fransa`ya yenilerek elendi. İlgili Haberi Oku

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Leigh Kallio (Kanada)

Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2

Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin, Kriz 4, Auda 21, Pumprla 10, Schilb 5, Peterka 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-30

3. Periyot: 63-48