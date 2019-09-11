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MAÇ SONUCU | Avustralya 82-70 Çekya | FIBA Dünya Kupası
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | Avustralya 82-70 Çekya | FIBA Dünya Kupası

FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Avustralya İspanya ile eşleşti. Çekya ise 5-8 klasman maçında Polonya ile bir araya gelecek. Çekya'nın elenmesiyle Avrupa'dan İspanya ve Fransa'nın Tokyo 2020'ye katılması kesinleşti.

11 Eylül 2019 19:16

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda Avustralya, Çekya’yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi. Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya’nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi.

Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.

Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya’nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya’da Patrik Auda’nın 21 sayı ve Tomas Satoransky’nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dünya Kupası’nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8’incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek. Öte yandan Çekya’nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.

11 Eylül 2019 SON DAKİKA MAÇ SONUCU | ABD Fransa 79-89 | Rüya bitti! FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında `Rüya Takım` ABD, Fransa`ya yenilerek elendi. İlgili Haberi Oku

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Leigh Kallio (Kanada)

Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2

Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin, Kriz 4, Auda 21, Pumprla 10, Schilb 5, Peterka 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-30

3. Periyot: 63-48

Son güncelleme 19:16 | 11 Eylül 2019
2019 FIBA Dünya Kupası Avustralya Çekya FIBA Dünya Kupası
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