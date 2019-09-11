SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye, Moldova'da şov yaptı!
Hakan Çalhanoğlu: Kalitemden şüphem yok
Milli Takımlar

Hakan Çalhanoğlu: Kalitemden şüphem yok

Andorra maçı sonrasında eleştirilen ve Moldova maçına yedekler arasında başlayan Hakan Çalhanoğlu, eleştirilere yanıt verirken, EURO 2020'ye de erkenden gitmek istediklerini söyledi.

11 Eylül 2019 00:49

A Milli Takım’ın Moldova deplasmanında 4-0 galip geldiği maçın ardından Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, “Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Maça çok iyi hazırlandık. İlk dakikalardan üstünlüğümüz belli oldu. Kazanmak önemliydi, Arnavutluk’un yenmesi de güzel oldu. İnşallah diğer maçları da kazanırız.” dedi.

Eleştirilerle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu “İnşallah erken şekilde EURO 2020’ye gideriz, biz de rahatlayalım. Üzerimizde baskı oluyor, futbolda bunlar oluyor. Bunlardan ders çıkarmalıyız. İleriye bakmalıyım. Milan’da oynuyorum, kalitemden şüphem yok. Ders çıkarıp, ben de çalışacağım.” diye konuştu.

Son güncelleme 00:49 | 11 Eylül 2019
Hakan Çalhanoğlu
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ