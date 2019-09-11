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H Grubu puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda Fransa ile baş başa
Milli Takımlar

H Grubu puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda Fransa ile baş başa

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri altıncı maçında Moldova'yı 4-0 yendi. Grupta çıktığı altı maçın beşini kazanmayı başaran Türkiye liderlik koltuğuna Fransa ile ortak oldu. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

11 Eylül 2019 09:03

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarda oynanan altıncı maçlar ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Moldova’yı 4-0 ile farklı geçti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alarak başarılı bir performans sergileyen Milli Takım puan durumunda liderlik mücadelesi veriyor. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

Son güncelleme 09:03 | 11 Eylül 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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