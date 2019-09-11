H Grubu puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda Fransa ile baş başa

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gruplarda oynanan altıncı maçlar ile devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Moldova’yı 4-0 ile farklı geçti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alarak başarılı bir performans sergileyen Milli Takım puan durumunda liderlik mücadelesi veriyor. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye