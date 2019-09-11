Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye etabı öncesi hatıra ormanı oluşturuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 12 Eylül’de başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesi ekipler son hazırlıklarını yaptı. İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi servis alanında takımlar büyük bir titizlik ve özenle yarışa hazırlanıyor. Otomobillerin elektrik aksamından lastik basınçlarına kadar kontrol edilen otomobillerin her noktası elden detaylıca geçirildi.

Teknik ekiplerin hazırladıkları otomobillerin, yarışa uygunlukları da kontrol edildi. Gün boyunca pilotlar ve yardımcıları, yarışacakları etaplarda son kez yol keşfi yaparak bazı notlar aldı. Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servis alanında takımların hazırladıkları otomobillerin, yarış öncesi teknik kontrollerinin yapıldığını, yarışa uygunluğunun test edildiğini dile getirdi.

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WRC Türkiye Rallisi startı öncesi hazırlıkların bitirilip yarış pozisyona geçildiğini aktaran Kaya, “Bundan sonrası pilotlarda ve arkalarındaki teknik ekipte. Seyirciler de keyifle seyredecek.” dedi. Türkiye Rallisi açılış partisi de Siteler Mahallesi’ndeki Grand Yazıcı Clup Turban otelde pilotlar ve takımların katılımıyla gerçekleşti. Rallide deneme sürüşleri 12 Ekim’de saat 10.00’da başlayacak. Ralli, seyirci özel etabıyla saat 20.08’de Atatürk Meydanı’ndan start alacak.

İlk fidanlar dikildi!

Türkiye Rallisi 2019'da Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), İçmeler ve Yeşilbelde Mahallesi’nde oluşturacağı hatıra ormanının ilk fidanları dikildi.

WRC 2’de yarışan Türk pilotlar Murat Bostancı ve Buğra Banaz, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı’nda Ralli Ormanı'na fidan dikti. TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Rallisi’nde örnek çevreci projeler ile doğaya katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Ralli Ormanı’na takımların ve dünyaca ünlü pilotlarında fidan dikeceği bildirildi.