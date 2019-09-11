Deni Milosevic: ‘Sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum’

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 4’üncü hafta deplasmanda karşılaşacakları Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boşnak oyuncu Deni Milosevic, “3 tane zorlu maç oynadık. Bu maçlarda iyi performanslar sergilediğimizi düşünüyorum. Sadece gol yollarında biraz şanssızlıklar yaşadık diyebiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Denizlispor´a karşı sezonun ilk galibiyetini alacağımızı umuyorum” dedi.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Denizlispor maçının zor olacağına dikkat çeken Milosevic, “Denizlispor maçının tabiki de zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bizim de çok kaliteli bir ekibimiz var. Galibiyeti alacak o yeteneğimiz ve potansiyelimiz var. Bütün hazırlıklarımızı kazanmak için yapıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hem taraftarlarımızın güvenini kazanacağımıza hem de sezonun geri kalanı öncesinde onları mutlu edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Trabzonspor`a bir sakatlık şoku daha! Caleb Ekuban`dan kötü haber... Abdülkadir Ömür`ün 5-6 ay, Yusuf Sarı`nın yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla tadı kaçan Trabzonspor`a bir kötü haber daha geldi. Antrenman sırasında Ivanildo Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban`ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

“ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASIDIR”

Önemli olan kendi performansı değil, takımın performansı olduğunu söyleyen Milosevic, “Kişisel performanstan bahsetmek istemiyorum. Önemli olan her zaman takımın kazanmasıdır ve ne yaptığıdır. Bunun için takımım, taraftarlar ve kulübüm adına sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ama önemli olan kendi performansımdan önce her zaman takımımın kazanması” şeklinde görüş belirtti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig’in 4’üncü hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor´a konuk olacak yeşil beyazlılar günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda iki grup halinde core ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü çabukluk hareketleri ile başlarken, 7´ye 4 oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlardan dönen Deni Milosevic, Riad Bajic ve Erdon Daci de katıldı. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve tedavisine başlanılan Ali Çamdalı ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.