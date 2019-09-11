Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor!

Ronaldo, Portekiz’in Litvanya’yı mağlup ettiği EURO 2020 Elemeleri maçında tam 4 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Juventus’un yıldızı an itibarıyla milli forma altında 93 gole ulaşmış durumda, ki bu da İran efsanesi Ali Daei’nin elinde bulundurduğu rekorun sadece 16 gol gerisinde olduğu anlamına geliyor.

İlk golü erken bir penaltıdan bulan golcü oyuncu, uzaktan yaptığı vuruşta topun Litvanya kalecisi Ernestas Setkus’un başına isabet ederek ağlarla buluşması sonucu 2. golünü, takım arkadaşı Bernardo Silva’nın asistlerinin yardımıyla da 3. ve 4. gollerini kaydetti.

Bu aynı zamanda 34 yaşındaki Ronaldo’nun 8. hat-tricki olarak da kayıtlara geçti. Tecrübeli yıldızın 90 dakika içerisine 4 gol sığdırdığı son maç ise 2016’daki Andorra maçıydı.