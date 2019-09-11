Brezilya’nın 17 maçlık serisi sona erdi

Hazırlık maçında Peru ile karşı karşıya gelen Brezilya, Luis Abraham’ın 85. dakikada bulduğu golle kırmızı beyazlı ekibe 1-0 mağlup oldu. Bir seneden uzun bir süredir mağlubiyet yüzü görmeyen Brezilya’nın 17 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu.

Beş kez Dünya Şampiyonu ekip, geride kalan Temmuz ayında Copa America finalinde Peru’yu 3-1’le mağlup ederek kupaya uzanmayı başarmıştı.

Gecenin diğer dikkat çeken maçında Arjantin, Meksika’yı 4-0 mağlup etti. Interli Latuoro Martinez 22 dakikada hat-trick yaparak takımının farklı galibiyetinde büyük rol oynadı.