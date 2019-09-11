Bravo Tosun Paşa

Golcü olunmaz, golcü doğulur felsefesine inananlar içinde ben de varım. Cenk Tosun Everton'da ilk 11 şansı bulamıyor. Sürekli oynamamak bazı oyuncuları paslandırır. Cenk o tip bir oyuncu değil… Yazın keşke sürekli şans bulacağı bir takıma gitseydi. Attığı gol öncesi yaptığı hareketi sadece tilki golcülerde görürsünüz. Attığı ikinci gol ise bir golcünün altıncı hissinin sahaya yansımasıydı.

Moldova, rakip yarı sahada zaman zaman etkisiz pres yapan, golü çabuk ataklarda arayan, duran toplarla skor üretmeye çalışan bir takım… Oyuncularının kalitesi ise net bir şekilde bizim 3 gömlek altımız.

Oyun disiplininden kopmadık, bu önemliydi. Orta alanda mimar oyuncu eksikliğimiz var, iki kanat savunmamız Zeki ve Umut ofansif anlamda daha yaratıcı olmalılar. Biraz daha çabuk oynamalıyız. Milli takım olarak temposu yüksek maçlarda rakibe iyi cevap veriyoruz. Bizim için en büyük tuzak; oyunu yavaşlatan, zamana oynayan ve oyunu kendi yarı sahası hatta ceza sahası yakınında kabul eden takımlar… Böyle takımlara karşı kilidi açmakta zorlanıyoruz.

Milli forma altında atılan ilk gol bir futbolcu için çok önemlidir… Deniz'in golünü ayakta alkışladım. Ya Yusuf Yazıcı'nın golüne ne demeli? Bu gole makale yazılır. Tebrikler milli takım, tebrikler Şenol Güneş…

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