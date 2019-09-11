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Aubameyang kırmızı LaFerrari’sini kroma boyattı
Diğer Sporlar

Aubameyang kırmızı LaFerrari’sini kroma boyattı

Arsenal'in golcü yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, 2 milyon Sterlin'e satın aldığı kırmızı renkteki LaFerrari'sini krom rengine boyattı.

SKOR DIŞ HABER 11 Eylül 2019 13:41

Arsenal’in Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, 2 milyon Sterlin’lik kırmızı LaFerrari aracını kroma boyattı. Aubameyang kararının sebebini “Kalabalıklar içerisinde dikkat çeksin istiyorum” şeklinde açıkladı.

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#yiannimize

A post shared by Yianni Charalambous (@yiannimize) on

Golcü yıldız daha önce sahip olduğu Lamborghini Aventadori, Range Rover Sport ve Lamborghini Urus arabalarını altın sarısına boyatmıştı. Ancak LaFerrari sonrası işi bir sonraki adıma taşıyan Aubameyang, ünlü tasarımcı Yianni Charalambous’un sahibi olduğu Yiannimize’a aracını götürerek kroma boyattı.

Charalambous “Bu takipçilerde ciddi bir ikilem yaratacak” derken Gabonlu yıldız “Beğenin veya beğenmeyin, umrumda değil…” yorumunda bulundu.

Charalambous’un Instagram üzerinde 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. Buna karşın aracın yeni halini paylaştığı fotoğraf, yalnızca 12 bin beğeni aldı.

Son güncelleme 13:54 | 11 Eylül 2019
arsenal gabon Pierre Emerick Aubameyang
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