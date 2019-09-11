Aubameyang kırmızı LaFerrari’sini kroma boyattı

Arsenal’in Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, 2 milyon Sterlin’lik kırmızı LaFerrari aracını kroma boyattı. Aubameyang kararının sebebini “Kalabalıklar içerisinde dikkat çeksin istiyorum” şeklinde açıkladı.

View this post on Instagram #yiannimize A post shared by Yianni Charalambous (@yiannimize) on Sep 5, 2019 at 8:46am PDT

Golcü yıldız daha önce sahip olduğu Lamborghini Aventadori, Range Rover Sport ve Lamborghini Urus arabalarını altın sarısına boyatmıştı. Ancak LaFerrari sonrası işi bir sonraki adıma taşıyan Aubameyang, ünlü tasarımcı Yianni Charalambous’un sahibi olduğu Yiannimize’a aracını götürerek kroma boyattı.

Charalambous “Bu takipçilerde ciddi bir ikilem yaratacak” derken Gabonlu yıldız “Beğenin veya beğenmeyin, umrumda değil…” yorumunda bulundu.

Charalambous’un Instagram üzerinde 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. Buna karşın aracın yeni halini paylaştığı fotoğraf, yalnızca 12 bin beğeni aldı.