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Alex Morgan’dan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
Dünyadan Futbol

Alex Morgan’dan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

ABD Kadın futbol takımının yıldız isimlerinden Alex Morgan, cinsel taciz davası hala devam etmekte olan Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2019 09:51

ABD Kadın futbol takımının ünlü yıldızı Alex Morgan, cinsel taciz davası hala süren Cristiano Ronaldo hakkında flaş sözler kullandı.

Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo’nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.

”BENCE GİZLENMİŞ ÇOK KANIT VAR”

Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında ”Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.” sözlerini kullandı.

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”İYİ FUTBOLCU DEĞİL DEMİYORUM…”

ABD ile Kadınlar Dünya Kupası sevinci yaşayan Morgan, ”Kadınları kolayca yaralanabileceği pozisyonlarda korumak çok önemlidir. Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusu değildir demiyorum. Bunun futboluyla bir ilgisi yok. Spor için yaptıkları farklı, kişiliği ile yaptıkları farklıdır.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Alex Morgan ile Cristiano Ronaldo, 23 Eylül tarihinde Milano’da düzenlenecek FIFA The Best ödül töreninde dünyanın en iyi futbolcusu adaylığında yarışacaklar.

Son güncelleme 09:56 | 11 Eylül 2019
Alex Morgan amerika cristiano ronaldo portekiz taciz
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