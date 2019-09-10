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Son Dakika: Türkiye, Moldova'da şov yaptı!
Yusuf’tan mükemmel gol! MAÇ ÖZETİ İZLE: Moldova Türkiye milli maçı özeti
Milli Takımlar

Yusuf’tan mükemmel gol! MAÇ ÖZETİ İZLE: Moldova Türkiye milli maçı özeti

Türkiye A Milli Futbol Takımımız Moldova ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele etti. Kolay kazanan milliler Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi ile rahatladı. Moldova Türkiye maçını izleyemeyenler maç özetini bekliyor. Haberimizde milli maçın özetini izleyebilirsiniz.

10 Eylül 2019 23:37

Milli takım Moldova’yı 4-0 ile geçti. Zorlu deplasmanda Türkiye, Moldova karşısında ilk yarıda biraz zorlansa da ikinci yarıda maçı kolayca kopardı. İşte Moldova Türkiye maç özeti izleme linki…

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇ ÖZETİ UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye gruptaki 6. maçında Türkiye deplasmanda Moldova’yı 4-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 15’e çıkararak zirve ortağı konumunu korudu. Türkiye’ye galibiyeti 37’de ve 79’da Cenk Tosun, 57’de Deniz Türüç ve 89’da Yusuf Yazıcı’nın golleri getirdi.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇ ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 23:45 | 10 Eylül 2019
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