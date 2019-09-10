Yusuf’tan mükemmel gol! MAÇ ÖZETİ İZLE: Moldova Türkiye milli maçı özeti

Milli takım Moldova’yı 4-0 ile geçti. Zorlu deplasmanda Türkiye, Moldova karşısında ilk yarıda biraz zorlansa da ikinci yarıda maçı kolayca kopardı. İşte Moldova Türkiye maç özeti izleme linki…

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇ ÖZETİ UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye gruptaki 6. maçında Türkiye deplasmanda Moldova’yı 4-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 15’e çıkararak zirve ortağı konumunu korudu. Türkiye’ye galibiyeti 37’de ve 79’da Cenk Tosun, 57’de Deniz Türüç ve 89’da Yusuf Yazıcı’nın golleri getirdi.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇ ÖZETİ İZLE