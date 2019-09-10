Umut Meraş kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Umut Meraş futbola henüz 13 yaşındayken Sehremini futbol kulübünde başladı. 20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Umut Meraş’ın merak edilenleri..

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş, 2011 yılında Sarıyer ve 2012 yılında Yeşilköy takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında Boluspor alt yapısına dahil olmuştur. 2014 yılında Boluspor as kadrosunda, forma giymeye başlayan Umut Meraş, 2018 yılında ise Bursaspor’un radarını girmiş ve 265 bin euro bedelle transfer olmuştur.

Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyen 1,78 boyundaki Cengiz Umut Meraş, sol ayağına hakimdir. Umut Meraş bu yıl Le Havre’ye transfer oldu.