Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Türkiye Moldova maçı saat kaçta başlayacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.Fransa ile aynı puanda olan milliler 6. eleme maçına çıkacak. Peki Türkiye Moldova ne zaman, maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maça dair detaylar… TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE!

574. MİLLİ MÜCADELE

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Andorra ve Moldova’nın benzerlikleri olan takımlar olduğunu belirten Şenol Güneş, “İki maçın da çok benzer tarafları var çünkü iki takım da savunma tarafı iyi olan ve kontra atağa çıkmaya çalışan takımlar. Andorra’nın farkı ise daha az kontra atak düşünen ve maç kazanma konusunda sıkıntısı olan bir takım. Moldova 10 kişi kaldığı maçta Andorra’yı yenmişti, zor bir maçtı. Genel oyun felsefeleri aynı” ifadelerini kullandı.

“YARIN GÜZEL BİR OYUN VE GOL ATMAYI BEKLİYORUZ”

Güneş, Andorra maçında gollü galibiyet dışında oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, “İlk dakikadan itibaren çok gol pozisyonu oldu. Ben İzlanda-Moldova maçını izledim. 30’uncu dakikaya kadar pozisyonu yok İzlanda’nın. Bize karşı 2-3 pozisyonu vardı 30’uncu dakikada gelen ilk top gol oldu. Futbol ilginç bir oyun o yüzden nereden baktığınıza dayalı. Tabi sıkıntılı bir galibiyet diyoruz, kaçan goller, şanssızlık, becerisizlik, hepsi söylenebilir. Ancak 0-0 kaldığınızda bunun savunması olamazdı. Geride kalan bir maç oldu, gollü kazanma dışında yapmamız gereken şeyleri yapmaya çalıştı oyuncularımız. Yarın güzel bir oyun ve gol atmayı bekliyoruz” dedi.

“KASIMPAŞA’NIN ZEMİNİ ÇOK DAHA GÜZEL”

Vodafone Park zemininin çok bozuk olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Oynanan maçlarda saha zemini olarak en bozuğu görünüyor. Topun akıcılığı yoktu. Seken top, hızlı oynama anlayışına engel oldu. Bunları bir mazeret olarak kullanmamalıyız tabi. Şu anda o zeminde oynamak istemem. Kasımpaşa’nın sahası zemin olarak çok daha güzel” şeklinde konuştu.