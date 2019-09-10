TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE! Moldova Türkiye milli maçı canlı yayın (11’ler belli oldu)

Türkiye ile Moldova Avrupa Şampiyonası Elemelerinde karşı karşıya geliyor. Moldova Türkiye milli maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak. Milli mücadele saat 21.45’ten itibaren canlı izlenebilecek. İşte Türkiye Moldova maçı şifresiz canlı izleme linki…

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda TSİ 21.45’te oynanacak mücadele, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE!

11’LER

Moldova: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun

TÜRKİYE ÖNDE

Bugüne kadar Moldova ile 10 kez karşı karşıya gelen Milli Takım 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 2 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bireysel performanslar göz önüne alındığında ise Moldova son 5 maçında 4 mağlubiyet 1 galibiyet istatistiğine sahipken millilerimiz son 5 maçında 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı sadece İzlanda'ya mağlup oldu.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)