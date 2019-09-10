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Şenol Güneş’ten 5 değişiklik
Milli Takımlar

Şenol Güneş’ten 5 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı.

10 Eylül 2019 21:30

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde millilerin 11’i de belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Andorro maçında oynayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı’nın yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Kenan Karaman’a görev verdi.

Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11’ine şans verdi.

Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

Son güncelleme 21:30 | 10 Eylül 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri
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