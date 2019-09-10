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Nuri Şahin ve Hamit Altıntop’u dolandıran vergi müfettişinin 11 yıl hapsi istendi!
İspanya La Liga

Nuri Şahin ve Hamit Altıntop’u dolandıran vergi müfettişinin 11 yıl hapsi istendi!

Aralarında Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de bulunduğu 40 sporcuyu dolandırmakla suçlanan vergi müfettişi Leonor Sanchez-Caballero aleyhinde sahtecilik ve imtiyazlı bilgilerin kullanımından 11 yıl hapsi istendi.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 08:49

Bir dönem Real Madrid forması giyen milli futbolcularımız Hamit Altıntop ve Nuri Şahin’in İspanya’da oynadıkları dönemde dolandırıldıkları ortaya çıktı. Vergi müfettişi Leonor Sanchez-Caballero’nun o dönem aralarında Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Eduardo Salvio, Elias Mendes, Sinama Pongolleand ve Aly Cissokho’nun da bulunduğu 40’a yakın önemli sporcuyu dolandırdığı açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberde Leonor Sanchez-Caballero’nun, belgelerde sahtecilik yaparak 6.2 milyon Euro’ya yakın bir parayı kendi hesabına aktardığı ifade edildi.

İşte vergi müfettişi Leonor Sanchez-Caballero’nun yıldız sporculardan hesabına geçirdiği miktarlar…

– Nuri Şahín 1.212.158 EURO

– Hamit Altıntop 552.272 EURO

– Cissokho 415. 337 EURO

– Eduardo Salvio 376.092 EURO

– Elías 209.896 EURO

– Marius Stankevicius 1 Milyon EURO’dan fazla

– Pierre Webo 84.472 EURO

Milli futbolcumuz Nuri Şahin ise 2011/12 ve 2014/15 sezonları arasında Madrid formasını giyerken, bu sürenin iki yılını Liverpool ve eski takımı Borussia Dortmund’da kiralık olarak geçirmişti. 84 kez milli formayı giyen Hamit Altıntop, 2011/12 ve 2012/13 sezonları arasında Real Madrid formasını giymişti.

Son güncelleme 09:03 | 10 Eylül 2019
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