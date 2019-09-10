Vedat Muriqi Tottenham’ın radarında! Scoutları onu izleyecek…

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İngiltere, Vedat Muriqi’li Kosova’yı ağırlayacak. İngiltere A grubunda liderliğini devam ettirirken Kosova, 15 maçlık yenilmezlik serisiyle Wembley’e geldi.

İki takım arasında bu akşam TSİ 21:45’te oynanacak müsabakayla ilgili İngiliz basınından The Guardian, Kosova’nın ve aynı zamanda Fenerbahçe’nin santrforu olan Vedat Muriqi’i mercek altına aldı.

İngilizler oldukça formda olan golcünün “Ben, takım arkadaşlarım ve teknik ekip sahada canımızı vermeye hazırız” sözlerini yazısına taşıdı. Ayrıca oyuncuyu hem imajı hem de oyun stiliyle gladyatöre benzeterek İngiliz savunmasına zorluk çıkarabileceğini vurguladı.

SCOUTLAR BU AKŞAM MURİQİ’İ İZLEYECEK

The Sun’da yer alan habere göre ise; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Vedat Muriqi’yi radarına aldı. Harry Kane için iyi bir tamamlayıcı arayan Tottenham bu akşam oynanacak İngiltere Kosova maçına Muriqi’yi izlemesi için scoutlarını gönderecek.

İngiltere gruptaki ilk üç maçında üç galibiyetle ayrılırken kalesinde sadece bir gol gördü.

Kosova'nın yenilmezlik serisi de istatistiklere konu olmaktan geri kalmamış… pic.twitter.com/7GE1hTcu90 — Mustafa Taha (@mustafataha) September 10, 2019

Kosova son torba takımı olmasına karşın bir süredir yüksek formuyla futbol dünyasında adından söz ettiriyor.