Moldova Türkiye maçı canlı yayın | UEFA EURO 2020 Elemeleri

Moldova Türkiye canlı! Moldova Türkiye maçı ile UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. H Grubu’nda 5 maç sonunda Fransa ve İzlanda ile 12 puanla zirve ortağı olarak mücadele veren Türkiye, Eskişehir’de 4-0 mağlup ettiği rakibine Kişinev’de konuk oluyor. Moldova Türkiye maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Moldova Türkiye maçı şifresiz canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Zimbru Stadyumu

SAAT: 21.45

HAKEM: Davide Massa (İtalya)

YAYIN: TRT 1

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

MOLDOVA: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Sandu, Ginsari

TEKNİK DİREKTÖR: Semen Altman

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz, Kenan, Cenk

YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Efecan, Hakan, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Güven, Enes, Nazım, Emre Kılınç

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer alamıyor. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Fransa, Andorra’yı; Arnavutluk ise İzlanda’yı konuk ediyor.

Moldova 11. randevu…

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşıyor. İki ülke daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Milli Takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul’da İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım’ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı’dan geldi. A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev’deki 4. maçını oynuyor. Geride kalan 3 maçın 2’si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev’de oynanan mücadelelerde elde etti.

12 Dev Adam Olimpiyat Elemeleri biletini kaptı Milli Takım, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda`ya 102- 101 mağlup olmasına rağmen Olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı. İlgili Haberi Oku