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Michael Schumacher için gizli tedaviye başlandı!
Diğer Sporlar

Michael Schumacher için gizli tedaviye başlandı!

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in Paris'te Pompidou Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanede gizli bir tedaviye tabi tutulacağı bildirildi.  

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 07:39

5 yıl önce kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher’in Paris’te Pompidou Hastanesi’ne yatırıldığı bildirildi. 50 yaşındaki şampiyonun hastanede gizli bir tedaviye tabi tutulacağı bildirildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre Schumacher’e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulanacak.

04 Ağustos 2019 Michael Schumacher`in oğlu F2 kariyerinin ilk birinciliğini aldı Otomobil yarışlarının efsane ismi Michael Schumacher`in 20 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Macaristan`da düzenlenen sezonun 8. ayağının ikinci yarışında Formula 2`deki ilk birinciliğine ulaştı. İlgili Haberi Oku

Alpler’de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher’in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995’te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-2004’de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Son güncelleme 09:25 | 10 Eylül 2019
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