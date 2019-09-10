Merih Demiral kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A’nın son şampiyonu Juventus’a transfer oldu. Genç yaşta Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kariyeri hızla yükselişe geçen Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı.

2016 yılında Alcanenense’ye transfer olmasının ardından Sporting Lizbon’a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor’a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor’da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo’ya gittikten sonra da14 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım’da da forma giyiyor. Merih Demiral şu an Juventus’ta forma giyiyor.