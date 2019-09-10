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Mehmet Zeki Çelik kimdir, hangi takımlarda oynadı?
Milli Takımlar

Mehmet Zeki Çelik kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Milli takımın dikkat çeken ismi Mehmet Zeki Çelik Fransa'nın Lille takımında forma giyiyor. Futbolseverler Mehmet Zeki Çelik'in oynadığı takımları merak ediyor. Peki Mehmet Zeki Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi?

10 Eylül 2019 18:46

Mehmet Zeki Çelik futbola 11 yaşında başladı. Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor’a transfer olmuştur. İşte Mehmet Zeki Çelik’in merak edilenleri…

MEHMET ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor’a transfer olmuştur. 2015 yılına kadar takımın alt yapısında forma giyen Zeki Çelik, 2015-2016 sezonunda bir yıllığına Bursa Nilüfer takımına kiralanmıştır.

2016 yılında İstanbulspor tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle bonservisi alınan Zeki Çelik, 2 yıl sonra Fransız Lille kulübü tarafından keşfedilmiş ve 2 milyon 500 bin euro bedelle transfer edilmiştir.

2015-16’da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor’a kiralandı. 23 Ağustos 2015’te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi. O sezon İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak tarafından beğenildi ve Bursaspor’da A takımda düşünmediğini öğrenince Çelik, 2. Lig takımı İstanbulspor’a transfer olmayı kabul etti. İlk sezonunda 31 maçta forma giydi. Takımı, grup birincisi olarak TFF 1. Lig’e yükseldi. 12 Ağustos 2017’de çıktığı ilk 1. Lig maçında kariyerinin ilk golünü Eskişehirspor karşısında kaydetti. O sezon 33 maçta forma giyen futbolcu 3 tane gol kaydetti.

TFF 1. Lig’deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer oldu. 11 Ağustos 2018’de Rennes’i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı.

Sağ bek mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Mehmet Zeki Çelik, sağ ayağına hakimdir.

Son güncelleme 18:46 | 10 Eylül 2019
Mehmet Zeki Çelik
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