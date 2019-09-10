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Jadon Sancho FIFA Kartı’ndan memnun değil
Dünyadan Futbol

Jadon Sancho FIFA Kartı’ndan memnun değil

Açıklanan FIFA 2020 oyuncu reytingleri sonrası 19 yaşındaki İngiliz genç oyuncu ortalama değerlerinden memnun olmadığını Twitter üzerinden açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 10:17

Electronic Games’in en popüler oyunu FIFA serisi yeni oyununu 24 Eylül’de piyasaya sürecek. Dev oyun üreticisi FIFA 2020’de bulanan oyuncuların reytinglerini şimdiden açıkladı.

Borussia Dortmund’un genç yıldızı Jadon Sancho ise 84 olan ortalama reytinginden mutlu değil. Twitter üzerinden memnuniyetsizliğini belirten İngiliz oyuncuya göre “pas değerinin” fazlasıyla düşük.

Oyunun resmi hesabı Sancho’ya “Top sürme özelliği 90’ken pas verme kimin umrunda” şeklinde cevap vermesine karşın oyuncu “Bence her ikisi de 90 olmalıydı, biraz acımasız olmuş” diyerek cevap verdi.

19 yaşındaki futbolcu takım arkadaşı Axel Witsel’in pas özelliğinin kendi reytinginden fazla olmasına da şaşırdığını yine sosyal medya üzerinden verdiği tepkisi ile belirtti.

FIFA 2020’de en yüksek reytinge sahip oyuncu Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızın ortalama reytingi 94.

Son güncelleme 10:17 | 10 Eylül 2019
Borussia Dortmund FIFA 2020 Jadon Sancho
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