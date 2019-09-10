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İspanya’nın yıldız oyun kurucusu Ricky Rubio rekor kırdı!
Milli Takımlar

İspanya’nın yıldız oyun kurucusu Ricky Rubio rekor kırdı!

İspanya'nın Polonya'yı 90-78 mağlup edip yarı finale çıktığı maçta 9 asist kaydeden Ricky Rubio, toplamda 115 asistle FIBA Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Rubio, 106 asisti bulunan Arjantinli Pablo Prigioni'yi geride bıraktı.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 18:35

FIBA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde İspanya, Polonya’yı 90-78 mağlup edip adını yarı finale yazdırırken Ricky Rubio 19 sayı, 5 ribaund ve 9 asiste imza attı ve kupanın asist rekorunu kırdı.

Kaydettiği 106 asistle FIBA Dünya Kupası’nda en çok asist yapan oyuncu olan Arjantinli Pablo Prigioni’yi, Sırbistan’a karşı kaydettiği 4 asistle yakalayan ve efsanevi oyun kurucunun rekorunu egale eden Rubio, Polonya maçının ikinci çeyreğinde Juancho Hernangomez’in İspanya’yı 35-28 üstünlüğe taşıyan üç sayılık basketinde asisti yaptı ve 107 asiste ulaşarak rekoru kırdı.

Kariyerindeki 22. Dünya Kupası maçını oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu 9 asistle toplamda 115 asiste ulaştı. NBA’de geçen sezon Utah Jazz forması giyen Rubio, 8 Temmuz 2019’da Phoenix Suns’la 51 milyon Dolar değerinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. 10 Eylül 2019 Arjantin Sırbistan`ı 10 sayı farkla kupanın dışına itti! Çin`in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin kupanın favorilerinden Sırbistan`ı 97-87 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:35 | 10 Eylül 2019
2019 FIBA Dünya Kupası FIBA Dünya Kupası ispanya Phoenix Suns Polonya Ricky Rubio
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