İspanya’nın yıldız oyun kurucusu Ricky Rubio rekor kırdı!

FIBA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde İspanya, Polonya’yı 90-78 mağlup edip adını yarı finale yazdırırken Ricky Rubio 19 sayı, 5 ribaund ve 9 asiste imza attı ve kupanın asist rekorunu kırdı.

Kaydettiği 106 asistle FIBA Dünya Kupası’nda en çok asist yapan oyuncu olan Arjantinli Pablo Prigioni’yi, Sırbistan’a karşı kaydettiği 4 asistle yakalayan ve efsanevi oyun kurucunun rekorunu egale eden Rubio, Polonya maçının ikinci çeyreğinde Juancho Hernangomez’in İspanya’yı 35-28 üstünlüğe taşıyan üç sayılık basketinde asisti yaptı ve 107 asiste ulaşarak rekoru kırdı.

Kariyerindeki 22. Dünya Kupası maçını oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu 9 asistle toplamda 115 asiste ulaştı. NBA’de geçen sezon Utah Jazz forması giyen Rubio, 8 Temmuz 2019’da Phoenix Suns’la 51 milyon Dolar değerinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantin Sırbistan`ı 10 sayı farkla kupanın dışına itti! Çin`in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin kupanın favorilerinden Sırbistan`ı 97-87 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. İlgili Haberi Oku