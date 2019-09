İran’da futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın mahkeme salonu önünde kendisini yaktı

İran’da kadınların stadyumda maç seyretmelerine ilişkin yasak, 29 yaşındaki Seher Hudayari’nin ölümüyle yeniden gündemde.

İran medyasına göre, geçen hafta başkent Tahran’daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe veren İstiklal futbol takımı taraftarı Hudayari, kaldırıldığı Mutahhari Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstiklal Kulübü’nün forma rengi nedeniyle ‘Mavi Kız’ olarak anılan Hudayari, mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nden El Ayn’la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran’daki Azadi Stadyumu’na kılık değiştirerek girmeye çalışmıştı.

‘Özgürlük’ anlamına gelen ‘Azadi’ isimli stadyuma girişi sırasında fark edilen kadın, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Veramin Hapishanesi’nde 4 gün tutulduğu belirtilen Hudayari hakkında dava açılarak şartlı serbest bırakılmıştı.

İran basınında yer alan haberlerde, Hudayari’nin, geçen hafta Tahran’daki Devrim Mahkemesinde hakkındaki davayla ilgili yaptığı görüşmeler esnasında 6 ay hapis cezasına çarptırılacağını duyduğu ve bunun üzerine bina önünde kendini yaktığı ifade ediliyor.

İran makamlarından Hudayari’nin aldığı ceza veya olayın ayrıntılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

