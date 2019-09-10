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Güreşçi Josh Bodom’ın kariyeri bitti
Diğer Sporlar

Güreşçi Josh Bodom’ın kariyeri bitti

Profesyonel güreşçi Josh Bodom, hakem Aaren Wilde'yi ağır bir şekilde dövdüğü için müsabakalardan süresiz uzaklaştırıldı.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 10:47

Profesyonel güreşçi Josh Bodom, parçası olmadığı bir organizasyonda hakemi dövdüğü için spordan süresiz uzaklaştırıldı. Bodom, hakem Aaren Wilde’nin kariyerini tehlikeye sokacak kadar ağır bir şekilde darp etti.

Wilde’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Emekli olma kalıbını sevmiyorum. Ancak boyun ve omzumdan aldığım darbeler sebebiyle uzun bir süre hakemlik yapamayacağım” dedi. Wilde ayrıca esas gelirini sağladığı futbol hakemliğini de en azından bir süre yapamayacağını belirtti.

Revelation Pro’dan yapılan açıklamada Bodom’un yaptıklarının spor dinamiklerine tamamıyla aykırı olduğunu, güreşçiyi tamamıyla uzaklaştırmaktan başka bir şanslarının olmadığını açıkladı. Revelation Pro bu şekilde diğer sporculara da açık bir mesaj vermek istediklerini söyledi.

Son güncelleme 10:47 | 10 Eylül 2019
Aaren Wilde güreş Josh Bodom
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