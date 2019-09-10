Galatasaraylı yıldız Falcao imzadan sonra ilk kez konuştu

Galatasaray’da Radamel Falcao, anterenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendisine ilk teklifin Haziran ayında geldiğini açıklayan Kolombiyalı yıldız Fatih Terim’le çalışacak olmanın da kendisini motive ettiğini söyledi.

Kolombiyalı yıldız Türkçe olarak başladığı röportaja İspanyolca devam etti. Falcao, “Galatasaray’ın teklifi Hazıran’ın başında geldi. İlk konuşulmaya başlandığından itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan Fatih Terim faktörü çok önemli oldu. Büyük bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde, taraftarlar hakkında da bildiğim duyduğum şeyler vardı. Bu tutkuyla beraber onlarla olmak beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğumdan beri pozitiftim aslında. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. Avrupa ve Amerika’dan teklifler geldi. Benim için Avrupa’da başarı kazanmak önemli. Çok önemli oyunculara ve teknik direktöre sahibiz. Bence Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz.” dedi.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, röportaja Türkçe konuşarak başladı pic.twitter.com/4XWfQKGK58 — SKOR (@SozcuSkor) September 10, 2019

Falcao gollere başladı Galatasaray, U19 takımıyla yaptığı 11`e 11 maçı 4-0 kazanırken Falcao 2 gol kaydetti. İlgili Haberi Oku

“KARŞILAMAYI TAHMİN EDİYORDUM”

Karşılamalardan çok memnun olduğunu söyleyen Falcao şöyle devam etti: “İnanılmaz bir karşılama oldu. Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce buradan yolu geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray ve İstanbul’la ilgili güzel şeyler duydum. İlk geldiğimde de tek gelmek istemedim. Ailemle gelmek ve onların da buna tanık olmasını istedim. Unutulmaz bir anı oldu. Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim, fiziken kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii son karar Fatih hocamızın, o şans verirse oynayabilirim.”