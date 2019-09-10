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Galatasaray

Galatasaray yönetiminin Fatih Terim beklentisi!

Tahkim Kurulu’nda yapılacak savunmada, diğer kulüplerin açıklamaları emsal gösterilecek. Verilen 4 maçlık cezanın tamamen kalkması istenecek. Ancak beklenti, cezanın 2 maça ineceği yönünde

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 10 Eylül 2019 07:33

G.SARAY yönetiminin Fatih Terim planı belli oldu. Yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maçtan men edilen Terim'e, Tahkim Kurulu'nda yapılacak savunmada emsaller yer alacak.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın son dönemde yaptığı açıklamalar örnek gösterilecek.

Bu isimlerin ceza almadığı ifade edilecek. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasının tamamen kalkmasını istiyor. Tahkim'deki savunmada Terim'in eleştiri yaptığı belirtilecek. Buna rağmen G.Saray'daki beklenti, Tahkim Kurulu'nun, PFDK'yı zedeleyecek bir karar almayacağı yönünde. Bu nedenle Terim'in cezasının 2 maça ineceği öngörülüyor. Bu durumda kurt hoca F.Bahçe derbisine yetişebilecek.

Son güncelleme 07:33 | 10 Eylül 2019
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