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EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları! Ryan Babel şov…
Milli Takımlar

EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları! Ryan Babel şov…

EURO 2020 Elemeleri'nde 6. hafta maçları devam ediyor... Bu gece oynanan 10 maçta Hırvatistan, Azerbaycan'a takılırken; Almanya ve Hollanda geceyi kayıpsız geçti. Portakallar, Estonya'yı 4-0 geçerken Galatasaraylı Ryan Babel 2 gol attı. Belçika ise İskoçya'yı 4-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

10 Eylül 2019 00:08

EURO 2020 Elemeleri’nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri’nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya’yı 4-0 yendi. Hollanda’nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

09 Eylül 2019 Sergio Ramos; David Beckham, Totti, Tevez ve Ribery`i geçti! İspanya Milli Takımı`nın Romanya`yı 2-1 yendiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Sergi Ramos, Iker Casillas`ı yakaladığı karşılaşma sonrasında ilginç bir istatistiği de gözlerine önüne serdi. İlgili Haberi Oku

Belçika, Kevin De Bruyne’nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya’yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika’nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne’den geldi.

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Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2

Estonya-Hollanda: 0-4

E Grubu:

Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1

Macaristan-Slovakya: 1-2

G Grubu:

Slovenya-İsrail: 3-2

Polonya-Avusturya: 0-0

Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

I Grubu:

İskoçya-Belçika: 0-4

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

Rusya-Kazakistan: 1-0

Son güncelleme 00:08 | 10 Eylül 2019
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