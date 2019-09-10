SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın davetine yanıt
Delle Donne 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu
Diğer Ligler

Delle Donne 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu

WNBA takımlarından Washington Mystics'in oyuncusu Elena Delle Donne, sezonu yüzde 51,5 saha içi isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabetiyle tamamlayarak 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 12:15

WNBA’de normal sezon tamamlandı. Washington Mystics sezonun son maçında Chicago Sky’ı 100-86 mağlup etti. Mystics’te Elena Delle Donne maçı 25 sayıyla tamamladı. Böylece bu istatistikle birlikte sezonu yüzde 51,5 saha içi isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabetiyle tamamlayan 2015 sezonunun MVP’si, 50/40/90 kulübüne giren tarihteki ilk kadın basketbolcu oldu.

NBA’de daha önce bu kulübe giren sadece 8 basketbolcu bulunurken, yıldız oyuncaya sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı:

WNBA’de playoff’lar 11 Eylül’de başlayacak.

Son güncelleme 12:15 | 10 Eylül 2019
Elena Delle Donne Washington Mystics wnba
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ