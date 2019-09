Delle Donne 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu

WNBA’de normal sezon tamamlandı. Washington Mystics sezonun son maçında Chicago Sky’ı 100-86 mağlup etti. Mystics’te Elena Delle Donne maçı 25 sayıyla tamamladı. Böylece bu istatistikle birlikte sezonu yüzde 51,5 saha içi isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabetiyle tamamlayan 2015 sezonunun MVP’si, 50/40/90 kulübüne giren tarihteki ilk kadın basketbolcu oldu.

