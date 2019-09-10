Delle Donne 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu

WNBA’de normal sezon tamamlandı. Washington Mystics sezonun son maçında Chicago Sky’ı 100-86 mağlup etti. Mystics’te Elena Delle Donne maçı 25 sayıyla tamamladı. Böylece bu istatistikle birlikte sezonu yüzde 51,5 saha içi isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabetiyle tamamlayan 2015 sezonunun MVP’si, 50/40/90 kulübüne giren tarihteki ilk kadın basketbolcu oldu.
EDD. HISTORY.
THE FIRST WNBA PLAYER TO JOIN THE 50/40/90 CLUB pic.twitter.com/FcjKDqp1qA
— Washington Mystics (@WashMystics) September 9, 2019
NBA’de daha önce bu kulübe giren sadece 8 basketbolcu bulunurken, yıldız oyuncaya sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı:
Congrats @De11eDonne! Welcome to the club. https://t.co/dWRnQ86rrZ
— Steve Nash (@SteveNash) September 9, 2019
Big time Accomplishment @De11eDonne! Congrats. https://t.co/oswhgX2tqZ
— Stephen Curry (@StephenCurry30) September 9, 2019
Sheeshhh https://t.co/nj7xMQt1CL
— Myles Turner (@Original_Turner) September 9, 2019
WNBA’de playoff’lar 11 Eylül’de başlayacak.