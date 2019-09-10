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Curaçao kalecisi Jairzinho Pieter kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Dünyadan Futbol

Curaçao kalecisi Jairzinho Pieter kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Caraçao Milli Takımı yedek kalecisi Jairzinho Pieter, Haiti'yle oynayacakları maç öncesi kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SKOR DIŞ HABER 10 Eylül 2019 11:17

Curaçao Milli takımının yedek kalecisi Jairzinho Pieter, Haiti’de konakladığı bir otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayı Haiti Spor Bakanı açıkladı.

31 yaşındaki kaleci, ülkesinin başkent takımı SV Vesta’nın formasını terletiyordu. Bir Karayip ülkesi olan Curaçao, kıta şampiyonası eleme maçında Haiti ile oynayacağı maç sebebiyle Haiti’de ikamet ediyordu.

Oyuncunun takım arkadaşı Eloy Room, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Oynadıkları Concacaf maçında ise Curaçao, Haiti’yi 1-0 mağlup etti.

Son güncelleme 11:17 | 10 Eylül 2019
CONCACAF Curacao haiti Jairzinho Pieter
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