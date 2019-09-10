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İtalya Serie A

Cengiz Ünder’den kötü haber!

Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

10 Eylül 2019 21:25

İtalya Serie A takımlarından Roma’da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder'e dün bazı tetkikler yapıldı.

Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma'nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

Son güncelleme 21:25 | 10 Eylül 2019
cengiz ünder İtalya Serie A roma
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