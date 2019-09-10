SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnanılmaz bir gol! Muhteşem frikik
CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Ziraat Tükiye Kupası'nda bu hafta 2. tur maçları oynanıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme linki...

10 Eylül 2019 23:11

Ziraat Türkiye Kupası’nda altı maç tamamlandı. Kalan maçlar ise 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası maçlarının canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte maçların canlı yayınlanacağı kanal ve canlı izleme linki…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tamamı canlı yayınlanmayacak. Ağrı 1970 Spor Artvin Hopaspor, Tokatspor Erbaaspor, Bucaspor Nazilli Belediyespor maçları A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI

Son güncelleme 23:11 | 10 Eylül 2019
Ziraat Türkiye Kupası
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ