CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda altı maç tamamlandı. Kalan maçlar ise 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası maçlarının canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte maçların canlı yayınlanacağı kanal ve canlı izleme linki…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tamamı canlı yayınlanmayacak. Ağrı 1970 Spor Artvin Hopaspor, Tokatspor Erbaaspor, Bucaspor Nazilli Belediyespor maçları A Spor kanalından canlı izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI