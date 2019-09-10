SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İbrahim Kalın'dan Arınç'a Ahmet Türk yanıtı!
Büşra Işıldar, Avrupa Şampiyonu oldu
Diğer Sporlar

Büşra Işıldar, Avrupa Şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı.

10 Eylül 2019 21:32

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

+81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis’i mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan ise, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith’e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir isşampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. 10 Eylül 2019 Cengiz Ünder`den kötü haber! Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder`in sakatlığı sebebiyle 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:32 | 10 Eylül 2019
Büşra Işıldar Gençler Avrupa Boks Şampiyonası
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ