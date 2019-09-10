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Burak Yılmaz saha çalışmalarına başladı
Beşiktaş

Burak Yılmaz saha çalışmalarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Eylül 2019 14:29

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Abdullah Avcı’nın kısa konuşmasının ardından koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular çabukluk çalışmaları yaptı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli golcü, salonda yaptığı antrenmanın ardından takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrı salonda çalıştı. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:29 | 10 Eylül 2019
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