SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye, Moldova'da şov yaptı!
Arnavutluk, İzlanda’yı devirdi; A Milli Takımımız avantaj yakaladı
Milli Takımlar

Arnavutluk, İzlanda’yı devirdi; A Milli Takımımız avantaj yakaladı

A Milli Futbol Takımızın grubunda oynanan Arnavutluk-İzlanda maçında ev sahibi ekip, rakibini 4-2 mağlup etti. İzlanda'nın 3 puan bıraktığı gecede A Milli Takımımız, son 4 maça 3 puan avantajla giriyor.

10 Eylül 2019 23:37

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ile İzlanda karşı karşıya geldi. Elbasan Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-2 kazanarak flaş bir galibiyet aldı.

Türkiye’nin gruptan çıkma yarışındaki için iddialı rakiplerinden olan İzlanda’yı adeta dağıtan Arnavutluk 9 puana yükselirken, Maviler 12 puanla 3. sırada kaldı.

Arnavutluk’un gollerini 32. dakikada Dermaku, 52’de Hysaj, 79. dakikada Roshi ve 82. dakikada Akhisarspor forması giyen Cikalleshi kaydetti.

İzlanda’nın golleri ise 47. dakikada Sigurdsoon ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson’dan geldi.

A Milli Takımızın da Moldova’yı 4-0’la geçtiği gecede, Fransa sahasında Andorra’yı 3-0 yendi.

PUAN DURUMU

Fransa 15 Puan

Türkiye 15 Puan

İzlanda 12 Puan

Arnavutluk 9 Puan

Moldova 3 Puan

Andorra 0 Puan

Son güncelleme 23:42 | 10 Eylül 2019
arnavutluk EURO 2020 Elemeleri izlanda
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ