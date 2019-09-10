Arnavutluk, İzlanda’yı devirdi; A Milli Takımımız avantaj yakaladı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ile İzlanda karşı karşıya geldi. Elbasan Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-2 kazanarak flaş bir galibiyet aldı.
Türkiye’nin gruptan çıkma yarışındaki için iddialı rakiplerinden olan İzlanda’yı adeta dağıtan Arnavutluk 9 puana yükselirken, Maviler 12 puanla 3. sırada kaldı.
Arnavutluk’un gollerini 32. dakikada Dermaku, 52’de Hysaj, 79. dakikada Roshi ve 82. dakikada Akhisarspor forması giyen Cikalleshi kaydetti.
İzlanda’nın golleri ise 47. dakikada Sigurdsoon ve 58. dakikada Kolbeinn Sigthorsson’dan geldi.
A Milli Takımızın da Moldova’yı 4-0’la geçtiği gecede, Fransa sahasında Andorra’yı 3-0 yendi.
PUAN DURUMU
Fransa 15 Puan
Türkiye 15 Puan
İzlanda 12 Puan
Arnavutluk 9 Puan
Moldova 3 Puan
Andorra 0 Puan