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Arjantin Sırbistan’ı 10 sayı farkla kupanın dışına itti!
Milli Takımlar

Arjantin Sırbistan’ı 10 sayı farkla kupanın dışına itti!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin kupanın favorilerinden Sırbistan'ı 97-87 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

10 Eylül 2019 16:30

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, Sırbistan’ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupası’nda 2006 yılından sonra ilk kez son 4’e kalan Arjantin, yarı finalde ABD-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat ikincisi Sırbistan ise 5-8 klasman maçları yapacak.

Karşılaşmaya Campazzo ve Scola’nın etkili oyunuyla başlayan Arjantin, ilk 3 dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Arjantin, yaptığı top kayıplarına rağmen ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Arjantin, 16. dakikada farkı tekrar 8’e çıkardı: 42-34. Arjantin, soyunma odasına 54-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmalarını ön plana çıkardı. Sırbistan, farkı eritmesine rağmen Arjantin, final periyoduna 68-67 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan, Guduric’in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 70-68 öne geçti. Arjantin, 39 yaşındaki Luis Scola’nın yıldızlaştığı son bölümde maçı koparttı ve sahadan 97-87’lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Tolga Şahin (İtalya), Michael Weiland (Kanada)

Arjantin: Campazzo 18, Garino 15, Delia 4, Scola 20, Brussino 4, Caffaro, Deck 13, Fjellerup 2, Galizzi 2, Laprovittola 8, Vildoza 11

Sırbistan: Lucic 12, Jovic 7, Bogdanovic 21, Raduljica, Jokic 16, Bjelica 18, Guduric 5, Marjanovic, Micic 5, Milutinov, Simonovic 3

1. Periyot: 25-23

Devre: 54-49

3. Periyot: 68-67

Son güncelleme 17:17 | 10 Eylül 2019
arjantin dünya kupası FIBA Dünya Kupası Sırbistan
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