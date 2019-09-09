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Türkiye Moldova maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda?
Milli Takımlar

Türkiye Moldova maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile mücadele edecek. Fransa ile aynı puanda olan milliler 6. eleme maçına çıkacak. Peki Türkiye Moldova ne zaman, maçı saat kaçta, hangi kanalda?

9 Eylül 2019 20:11

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Andorra’yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 6. eleme maçını deplasmanda Moldova ile yapacak. A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. İşte Türkiye Moldova maçı hakkında merak edilenler…

TÜRKİYE MOLDOVA NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda TSİ 21.45’te oynanacak mücadele, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

574. MİLLİ MÜCADELE

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Son güncelleme 20:11 | 9 Eylül 2019
a milli takım moldova türkiye
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