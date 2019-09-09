Sir Mo Farah Great North Run’da 6. kez şampiyon

İngiltere’nin Newcastle kentinde düzenlenen Great North Run yarı maraton yarışını Sir Mo Farah, parkuru 59 dakika 7 saniyede tamamlayarak şampiyon oldu. Newcastle’da 6. kez zafere ulaşan Somali asıllı İngiliz atlet bu başarıya ulaşan ilk atlet olarak tarihe geçti.

Top 3 Elite Men @SimplyhealthUK #GreatNorthRun Mo Farah 00:59:07 Tamarit Tola 00:59:13 Abdi Nageeye 00:59:55 pic.twitter.com/FAxmSz2jCg — Great Run (@Great_Run) September 8, 2019

Eski 5000 ve 10000 metre şampiyonu Farah, son milde Etiyopyalı rakibi Tamirat Tola’yı geride bırakarak zaferi kesinleştirdi. 36 yaşındaki atlet bu galibiyetle tarihe geçmesinin yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gözünü dikmiş durumda.

Farah 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 5 ve 10 bin metre dublesi yapmıştı.