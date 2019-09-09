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Sir Mo Farah Great North Run’da 6. kez şampiyon
Diğer Sporlar

Sir Mo Farah Great North Run’da 6. kez şampiyon

Sir Mo Farah, 2019 Great North Run yarı maratonunda 6. kez zafere ulaşarak tarihte bunu başaran ilk isim oldu.

SKOR DIŞ HABER 9 Eylül 2019 13:47

İngiltere’nin Newcastle kentinde düzenlenen Great  North Run yarı maraton yarışını Sir Mo Farah, parkuru 59 dakika 7 saniyede tamamlayarak şampiyon oldu. Newcastle’da 6. kez zafere ulaşan Somali asıllı İngiliz atlet bu başarıya ulaşan ilk atlet olarak tarihe geçti.

Eski 5000 ve 10000 metre şampiyonu Farah, son milde Etiyopyalı rakibi Tamirat Tola’yı geride bırakarak zaferi kesinleştirdi. 36 yaşındaki atlet bu galibiyetle tarihe geçmesinin yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gözünü dikmiş durumda.

Farah 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 5 ve 10 bin metre dublesi yapmıştı.

Son güncelleme 13:49 | 9 Eylül 2019
Great North Run 2019 Sir Mo Farah
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