Sergio Ramos; David Beckham, Totti, Tevez ve Ribery’i geçti!

EURO 2020 Elemeleri’nde 6’da 6 yaparak şampiyona biletine çok yaklaşan İspanya Milli Takımı’nda kaptan Sergio Ramos, 167. kez giydiği milli forma sonrasında eski takım arkadaşı Iker Casillas’ı yakaladı.

Çok büyük sürpriz veya sakatlık olmaması durumunda İspanya’nın 12 Ekim’de Norveç ile oynayacağı maçta 168. kez milli formayı giyerek rekorun tek sahibi olacak Ramos, attığı gollerle de dikkat çekiyor!

BİRÇOK YILDIZ HÜCUM OYUNCUSUNU GERİDE BIRAKTI

33 yaşındaki Real Madrid efsanesi, Romanya’yı 2-1 yendikleri maçta yine beyaz noktanın başına geçerek gol atmayı başardı. Duran toplardaki kafa vuruşları ve penaltılarla kariyerinde birçok forvet oyuncusu kadar gol atmış olan Ramos, İspanya Milli Takımı ile de 21 kez gol sevinci yaşadı.

İngiltere Milli Takımı ile son golünü 2006’da atan ve toplam 17 golle milli kariyerini noktalayan David Beckham’ı geçen Ramos, 58 maçta 9 gol atan İtalyan efsane Totti, 2015’ten bu yana Arjantin Milli Takım formasını giymeyen ve 13 gol atan Carlos Tevez’i de arkasında bıraktı!

Sergio Ramos, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ı da gol sayısında yakaladı.

GOL SAYISINDA GEÇTİĞİ BAZI YILDIZLAR

Steven Gerrard – 21

David Beckham – 17

Franck Ribery – 16

Philippe Coutinho – 16

Carlos Tevez – 13

Francesco Totti – 9

Real Madrid’de forma giydiği 609 maçta 84 gol atıp, 39 asist yapan Ramos, Sevilla’da da forma giydiği 45 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI’NIN EN GOLCÜ İSİMLERİ

1. David Villa – 59

2. Raul – 44

3. Fernando Torres – 38

4. David Silva – 35

5. Fernando Hierro – 29

6. Fernando Morientes – 27

7. Emilio Butragueno – 26

8. Alfredo Di Stefano – 23

9. Julio Salinas – 22

10. Sergio Ramos – 21