Şenol Güneş: Hasta hasta dersen hasta olur zaten!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile daplasmanda oynanacak mücadele ilişkin olarak, “Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız” dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaleci Mert Günok, mücadelenin oynanacağı Zimbru Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Güneş’in açıklamalarından satır başları…

– İki maçın benzer yanları var. İki takım da savunma anlayışı ön planda olan takım. Andorra daha az hücuma çıkan bir takım. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız.

– Andorra geride kalan bir maç kaldı. Gol bulmaya yönelik doğruları bulmaya yönelik bir maçtı. Yarın güzel bir oyun ve golleri bulmayı bekliyoruz

– Sonuç olarak son dakikada attığımız golle tabii şanssız bir galibiyet diyoruz ama 0-0 kaldığınız zaman bunun savunması olmaz. Tabii gollü kazanma sonunda doğru şeyleri yapmaya çalıştık. Hem becerileri, hem doğruları yaptığımız zaman goller gelir.

– Futbol ilginç bir oyun. İzlanda’nın Moldova maçını izledim. Gole kadar pozisyonları yoktu. 30. dakikada ilk pozisyonları gol oldu. Biz de Andorra karşısında çok kaçırdık. Bunlar olabiliyor.

VODAFONE PARK ZEMİNİNE ELEŞTİRİ

– Beşiktaş Park’ın zemini şu an için en bozuk zemin olarak gözüküyordu. Çabuk oyunda bir engel. Ancak bunlar mazeret olarak görülmemeli. Şu an o zeminde oynamam, Kasımpaşa’nın sahasını tercih ederim.

– Şu an genel olarak bakıldığında olumsuz bir tablo yok ve bakıldığında iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bizimle olmayan ama düşündüğümüz çok oyuncu var, yeni isimler ileride bizimle olabilir…

– Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda oynadığımızı düşünüyorum. Bu takım oynayarak, gelişerek kadro haline dönüşüyor. Fransa maçındaki güveni, oyunu, tempoyu yaptığınız zaman fazla bir şey konuşmaya gerek yok.

– Buraya gelen oyuncularda bir sorun yok. Emre’nin belinde spazm vardı. Onun dışında Nazım da, Ozan da, Dorukhan da iyi durumda. Yusuf’un kaşında dikiş var ama oynamaya engel bir durumu bulunmuyor.

“TARİH HER GÜN YENİDEN YAZILIYOR”

– Tarih her gün yeniden yazılıyor. Moldova takımı iyi bir takım. Tarihe takılı kalmamız gerekiyor. Daha önceki maçlara bakarak yarınki maçı incelemek yanlış olur. Biz kendimizi kazanmak için sahaya hazırladık ve rakibimize saygı duyuyoruz

-Takımın ne durumda olduğunu tam anlamıyla sahada görüyoruz. Rakibimizin fizik gücü var, takım oyunu ve savunma anlayışı var. Kazanmak için sahaya çıkacağımızı ve güçlü olduğumuzu biliyoruz. 3 puana ihtiyacı olan takımız.

– Benim bir sıkıntım yok ama öyle görüyorsanız bir şey diyemem. Zaman çok dar, Andorra maçından sonra hemen Moldova maçına hazırlanmalıydık. Her şey göründüğü gibi… Yorgunuz sadece. Takımımıza güveniyoruz ve kazanmak istiyoruz

– Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Yorgun olduğumuz bir gerçek tabii. Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Olumsuzluk yok, takımımıza güveniyoruz. İyi oyun bekliyoruz. İyi oyun olmasa da kazanmak istiyoruz.

– Hiçbir maçta ezilmek istemiyoruz. İzlanda maçının ilk yarısı dışında bunu da başardık. Ben sizden şikayetçi değilim ama siz benden şikayetçisiniz onu da anlamıyorum.

“FRANSA’YI YENİNCE DÜNYA 1.’Sİ OLMUYORSUNUZ”

– Dizilişler önemlidir ama asıl önemli olan oynayacağınız futbol yapısıdır. Defansımız, kalecilerimiz, forvetimiz, orta sahamız tüm oyunculardan memnunum. Ama iyiyiz derken en iyiyiz demiyoruz. Biz daha da üstüne koymak istiyoruz. Fransa’yı yenince Dünya 1.’si olmuyorsunuz. Bütün oyuncular futbol oynamak istiyor ve maçı kazanmayı hedefliyor.

– Sol bekte Umut’u görmemiz gerekiyordu. O da az maç oynadı. Emre’yi gördük. Çağlar’ı gördük. Merih takımında oynamıyordu, oynattık. Oynamayan oyuncularımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Cenk takımında hiç oynamadı. Antrenman yapıyorsunuz ama maç performansı farklı olabilir. Güven oynuyor ama o da kendisine güven açısından sıkıntı yaşıyor. Bu maçta önce mi, sonra mı oynayacak ona karar vereceğim. Kenan da bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Karar vereceğiz Enes var yetenekli, onun da sakatlığı vardı. Bazen orta sahada savunma özellikli oyuncuyla oynarsınız top kazanıp hücum yaparsınız.

“HASTA HASTA DERSEN HASTA OLUR ZATEN”

Şenol Güneş, basın toplantısını “Soru yoksa, sorun da yoktur. İyiyim iyiyim, korkmayın. Adama hasta hasta dersen hasta olur zaten” diyerek bitirdi.