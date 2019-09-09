Mert Günok: Formayı kaptırmamak için…

A Milli Takım’ın kalecisi Mert Günok, Moldova karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

Andorra maçında birçok pozisyona girmelerine rağmen 3 puana son dakikalarda gelen golle ulaştıklarının hatırlatan Mert, “Gücümüzün farkındayız. Moldova’ya saygı duyuyoruz. Yarın galibiyet için sahada olacağız. Öz güvenimiz yerinde. Üç puanı alıp ülkemize döneceğiz.” dedi.

Şenol Güneş: Hasta hasta dersen hasta olur zaten! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İlgili Haberi Oku

Taraftarların desteğini her maç öncesinde hissettiklerini vurgulayan 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

“İlk maçtan itibaren halkımızın arkamızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bu desteği hissetmek, uzun süre sonra böyle bir birliktelik yakalamak bizim için itici bir güç oluyor. Güzel bir jenerasyon var. Rekabet milli takıma da olumlu bir şekilde yansıyor. Formayı kaptırmamak için elimden geleni yapıyorum.”