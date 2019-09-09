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Küme düşürülen Palermo seyirci rekoru kırdı!
Dünyadan Futbol

Küme düşürülen Palermo seyirci rekoru kırdı!

Serie B'den Serie D'ye düşürülen Palermo, bu sezonki ilk iç saha maçında 17.000 seyirciyle Serie D rekoru kırdı.

9 Eylül 2019 13:00

İtalya’da zor günler geçiren Palermo’yu taraftar desteği ayakta tutuyor. 2018-19 sezonunda Serie B’yi 11. sırada bitirmesine rağmen idari yetersizlik nedeniyle Serie D’ye düşürülen Palermo, yeni sezondaki ilk iç saha maçında taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

17 bin civarında Palermo taraftarı, dördüncü kümede mücadele eden takımın ilk iç saha maçını tribünden takip etti ve büyük bir destek verdi.

Palermo, San Tommaso’ya karşı oynadığı mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrılırken 17 bin taraftarın geldiği mücadele, Serie D’nin taraftar rekorunu kırmış oldu.

Son güncelleme 13:00 | 9 Eylül 2019
italya Palermo rekor seyirci taraftar
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