Küme düşürülen Palermo seyirci rekoru kırdı!

İtalya’da zor günler geçiren Palermo’yu taraftar desteği ayakta tutuyor. 2018-19 sezonunda Serie B’yi 11. sırada bitirmesine rağmen idari yetersizlik nedeniyle Serie D’ye düşürülen Palermo, yeni sezondaki ilk iç saha maçında taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

17 bin civarında Palermo taraftarı, dördüncü kümede mücadele eden takımın ilk iç saha maçını tribünden takip etti ve büyük bir destek verdi.

Palermo, San Tommaso’ya karşı oynadığı mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrılırken 17 bin taraftarın geldiği mücadele, Serie D’nin taraftar rekorunu kırmış oldu.