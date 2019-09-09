İtalya, Finlandiya’da 2 golle güldü!

EURO2020 Elemeleri J Grubu’nda Finlandiya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0’lık skorla girildi.

Dakikalar 59’u gösterdiğinde sahneye Ciro Immobile çıktı ve İtalya’yı öne geçirdi. Finlandiya 72. dakikada Pukki’nin penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi.

Jorginho, 79. dakikada İtalya’yı bir kez daha öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka olmadı ve İtalya, Finlandiya’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İtalya 6’da 6 yaptı ve puanını 18’e yükseltti. Finlandiya ise 12 puanda kaldı.