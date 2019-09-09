SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB’den atılan işçiler ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlar için araştırma komisyonu kuruluyor
İstanbul Challenger TED Open’da Marsel ve Baran 2. turda
Diğer Sporlar

İstanbul Challenger TED Open’da Marsel ve Baran 2. turda

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda Marsel İlhan ve Baran Cengiz, ikinci tura yükseldi.

9 Eylül 2019 21:22

American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası başladı.

TED Kulübü kortlarında oynanan turnuvanın ilk gününde 4 Türk tenisçi korta çıktı, Marsel İlhan ve Baran Cengiz ikinci tura yükseldi.

İki Türk sporcuyu karşı karşıya getiren maçta Marsel İlhan, Mert Naci Türker’i 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendi. Baran Cengiz ise İrlandalı Simon Carr’ı 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Marsel, üst turda 8 numaralı seribaşı Hindistan’dan Ramkumar Ramanathan, Baran ise 13 numaralı seribaşı Kazakistan’dan Aleksandr Nedovyesov ile karşı karşıya gelecek.

Burak Can Yılmaz ise Rumen Filip Cristian’a 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 kaybetti.

Turnuvanın ikinci günü olan yarın 1 numaralı seribaşı Fransız tenisçi Ugo Humbert korta çıkacak. Şampiyonada çiftler maçları da yarın başlayacak.

Son güncelleme 21:22 | 9 Eylül 2019
American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
13/09/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ