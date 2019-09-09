Giovanni Guidetti: ‘Takımın yaptıklarından çok mutluyum…’

2019 Kadınlar EuroVolley Finali’nde Sırbistan’a altın sete giden 132 dakikalık maçta 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları’nda Başantrenör Giovanni Guidetti müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Guidetti, “Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık” ifadelerini kullandı.

Canınız sağ olsun Filenin Sultanları! Türkiye 2-3 Sırbistan | 2019 Kadınlar EuroVolley Finali Türkiye Sırbistan maçı ile Filenin Sultanları tüm Türkiye`ye final heyecanı yaşattı. 16 yıl sonra Kadınlar EuroVolley`de yeniden finale yükselen Türkiye, son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan karşısında 3-2 mağlup oldu ve ikinci kez gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Yarının Sultanları projesiyle Türkiye’yi dolaşan ve ülkemize genç voleybolcular kazandırmak için çalışmalarını da bir yandan sürdüren Giovanni Guidetti, Filenin Sultanları ile kariyerinin ilk EuroVolley altın madalyasına çok yaklaştı. Aynı zamanda Vakıfbank’ın da başantrenörü olan ve 10 senedir Türkiye’de hayatını sürdüren 46 yaşındaki Giovanni Guidetti, 2013’te Almanya ve 2015’te Hollanda ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.