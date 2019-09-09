Giovanni Guidetti kimdir? Giovanni Guidetti kaç yaşında?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türk voleyboluna büyük katkılar sağlamış olması ile tanınıyor. 2008 yılında beri Türkiye’de görev yapıyor. İşte, Giovanni Guidetti kimdir sorusunun yanıtı…

GİOVANNİ GUİDETTİ KİMDİR?

1972 yılının Şubat ayında, İtalya Modena’da dünyaya gelmiştir. İtalyan antrenör, geçmişte bir süre voleybol oynamış, hatta o dönemde antrenörlüğünü babası üstlenmiştir. İlerleyen süreçte ise voleybol antrenörü olmaya karar vermiştir. 1995 senesinden 1998’e kadar İtalyan ekiplerinden Spezzano takımını çalıştırmış, 1997 yılında takımın 1. Lig’e yükselmesinde büyük emek harcamıştır. Yaşamış olduğu başarı ile İtalya’da yılın antrenörü seçilmiştir. Günümüzde Türkiye Milli takımını, çalıştırarak kariyerini sürdürmektedir.

EŞİ TÜRK

2008 yılında Türkiye’ye geldiğinde uzun süre ciddi bir şaşkınlık yaşamış bir türlü İstanbul’a alışamadığını defalarca belirtmiştir. . Daha sonra inancını yitirmemiş ve profesyonelliğinden ödün vermemiş, İstanbul’a alışmış hatta aşık olmuştur. Bir süre sonra takımda oyuncusu olan ve çalıştırdığı Milli Basketbolcu Bahar Toksoy’a aşık olmuştur. 2013 yılında Bahar Toksoy ile evlenen Giovanni Guidetti’nin bu evliliğinden Alison isminde bir kızı vardır. Evinde ortak dil olarak İngilizce konuştuklarını, kendisinin kızına İtalyanca, annesinin ise Türkçe öğrettiğini dile getirmiştir. Dönemin kulüp başkanı İlker Aycı ile beraber kız istemeye gitmiş, Türk usulü bir törenin ardından dünyaevine girmiştir. Hatta İstanbul’da kıyılmış olan nikahın ardından eşinin memleketine Denizli Çine İlçesi Dorumlar Köyü’ne gitmiş, at üstünde gelen eşini 8 köşeli bir şapka ile karşılamış, üzerine bir de Aydın Zeybeği oynamıştır.

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli? Meryem Boz Milli takımda ve Galatasaray`da voleybol hayatına devam ediyor. 3 Şubat 1988 doğumlu pasör çaprazı Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler... İlgili Haberi Oku

Fatma Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Yıldırım 3 Ocak 1990'da Mersin'de dünyaya geldi. Voleybola 10 yaşında Başlayan Fatma Yıldırım Fenerbahçe`de forma giyiyor. Peki Fatma Yıldırım kimdir? İlgili Haberi Oku